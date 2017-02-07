Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/02/2017 20:51

Klibi gÃ¼n iÃ§inde en Ã§ok izlenen video oldu o fotoÄŸrafla teÅŸekkÃ¼r etti


Mariah Carey, Youtube'da Ã§ok izlenince klibindeki yÃ¼rek hoplatan bir sahneden alÄ±nan gÃ¶rselle Instagram hesabÄ±ndan hayranlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.

Dünyaca ünlü ABD'li pop yÄ±ldÄ±zÄ± Mariah Carey, yeni single ÅŸarkÄ±sÄ± "I Don't"la dünyayÄ± kasÄ±p kavurmaya devam ediyor. Carey'in klibi sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Youtube'da günün en çok izlenen videosu oldu. Carey'de klibine gösterilen ilgiden dolayÄ± Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla takipçilerine teÅŸekkür etti. Klibindeki yüek hoplatan cürretkar bir sahneden aldÄ±ÄŸÄ± görüntüyü Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Carey, paylaÅŸÄ±mÄ±na Ä°ngilizce "I DONT. Thanks for keeping this video at number 1 on... I love you!" notunu ekleyerek hayranlarÄ±na gösterilen ilgiden dolayÄ± teÅŸekkür etti.

Ä°ÅŸte o fotoÄŸraf: 

 

 

 

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