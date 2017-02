Klibi gÃ¼n iÃ§inde en Ã§ok izlenen video oldu o fotoÄŸrafla teÅŸekkÃ¼r etti

Mariah Carey, Youtube'da çok izlenince klibindeki yürek hoplatan bir sahneden alınan görselle Instagram hesabından hayranlarına teşekkür etti.

Dünyaca ünlü ABD'li pop yıldızı Mariah Carey, yeni single şarkısı "I Don't"la dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Carey'in klibi sosyal paylaşım sitesi Youtube'da günün en çok izlenen videosu oldu. Carey'de klibine gösterilen ilgiden dolayı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine teşekkür etti. Klibindeki yüek hoplatan cürretkar bir sahneden aldığı görüntüyü Instagram hesabından paylaşan Carey, paylaşımına İngilizce "I DONT. Thanks for keeping this video at number 1 on... I love you!" notunu ekleyerek hayranlarına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

İşte o fotoğraf: