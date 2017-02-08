Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 08/02/2017 08:19

Halk mÃ¼ziÄŸinin sevilen ismi Bedia AkartÃ¼rk ameliyat oldu saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

Bedia AkartÃ¼rk

TÃ¼rk Halk mÃ¼ziÄŸinin baÅŸarÄ±lÄ± sanatÃ§Ä±sÄ± Bedia AkartÃ¼rk gÃ¶zlerindeki rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle ameliyat oldu

Halk müziÄŸinin sevilen sanatçÄ±sÄ± Bedia Akartürk, Bursa'da ameliyat oldu.Bir süredir gözlerinden rahatsÄ±z olan Bedia Akartürk, Bursa Devlet Hastanesinde Göz Doktoru Metin Müjdeci tarafÄ±ndan yapÄ±lan baÅŸarÄ±lÄ± bir operasyonla katarak ameliyatÄ± oldu. GeçirdiÄŸi ameliyat sonrasÄ± açÄ±klama yapan Bedia Akartürk, "Gözlerimdeki problem sebebiyle küçük bir ameliyat geçirdim. Åžu an gayet saÄŸlÄ±klÄ±yÄ±m. Sevenlerime buradan sevgilerimi gönderiyorum. Gayet iyiyim. Beni merak etmesinler" dedi.

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