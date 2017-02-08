Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 08/02/2017 11:09

Survivor'dan elenen yarÄ±ÅŸmacÄ±dan Ã§ok konuÅŸulacak itiraf Ä°lhan'a aÅŸÄ±ktÄ±m


Survivor 2017'den elenen Seda Demir, eski milli futbolcu Ä°lhan MansÄ±z'a aÅŸÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yledi.

'Survivor 2017' yarÄ±ÅŸmasÄ±na ilk veda eden isim olan oyuncu Seda Demir, Ä°lhan MansÄ±z'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalar nedeniyle çok üzgün olduÄŸunu belirterek "Ä°lhan'la tartÄ±ÅŸtÄ±k, o beni mahvetti. Daha sonra benden özür diledi, ama özürünü kimse duymadÄ±. Orada hatalÄ± olan kendisiydi. Onun bir popülaritesi var. Hepimizin sevdiÄŸi bir futbolcuydu. Ben 18 yaÅŸÄ±nda Ä°lhan'a aÅŸÄ±ktÄ±m" ifadelerini kullandÄ±. Survivor'dan elenen Seda Demir, Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n yanÄ± sÄ±ra bir diÄŸer eski futbolcu Serhat AkÄ±n'a da çok kÄ±rgÄ±n olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

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