Burak Ã–zÃ§ivit'in hesabÄ±ndan engellediÄŸi Ä°ranlÄ± model suskunluÄŸunu bozdu

Ä°ranlÄ± model Mahlagha Jaberi'nin yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncunun fotoÄŸrafÄ±nÄ±n altÄ±na "yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±" diye yorum yapmasÄ± Ã¼zerine Burak Ã–zÃ§ivit modeli sosyal medya hesabÄ±ndan engelledi.

KÄ±sa bir süre önce sevgilisi Fahriye Evcen'e evlenme teklifi eden oyuncu Burak Özçivit'in Dubai'deki fotoÄŸrafÄ±na Ä°ranlÄ± model Mahlagha Jaberi 'yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±' diye yorum yapmasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

PROFESYONEL OLDUÄžUNU DÜÅžÜNMÜYORUM

OyunculuÄŸunu çok beÄŸendiÄŸini söylediÄŸi Burak Özçivit için "profesyonel bir ünlü deÄŸil" ifadelerini kullanan Jaberi sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Çok yetenekli bir aktör. Rol aldÄ±ÄŸÄ± dizideki performansÄ± dikkatimi çekmiÅŸti. HayranÄ± olmuÅŸtum. Bir hafta önce kendisine Instagram'da 'sizi seviyoruz', 'yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±' gibi yorumlarda bulundum. YorumlarÄ±mdan hemen sonra beni engelledi. Ona iyi bir mesaj yollamaktan baÅŸka bir amacÄ±m yoktu. Özel hayatÄ±yla ilgili bir bilgim yok. ArtÄ±k onun çok profesyonel bir ünlü olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Hiçbir ünlü, fanÄ± iyi bir yorum yaptÄ± diye onu engellemez. Bu bir hata mÄ±ydÄ± bilmiyorum ama beni incitti. Onun özel hayatÄ±na saygÄ± duyuyorum."