Oyuncu Levent Ä°nanÄ±r'dan kÃ¶tÃ¼ haber

Christie Brinkley bir derginin bikini Ã¶zel sayÄ±sÄ±nda poz veren en yaÅŸlÄ± model oldu. 63 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen 18 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±kartan model, daha Ã¶nce pek Ã§ok kez dergi kapaÄŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.