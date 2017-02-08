Oyuncu Levent Ä°nanÄ±r'dan kÃ¶tÃ¼ haber

Oyuncu Levent Ä°nanÄ±r zatÃ¼rre hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Bir döneme damga vuran oyuncular arasÄ±nda gösterilen Levent Ä°nanÄ±r'Ä±n zatürre nedeni ile hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Levent Ä°nanÄ±r'Ä±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ses sanatçÄ±sÄ± Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Akay, "Levent Ä°nanÄ±r zatürre nedeni ile hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. DeÄŸerli sanatçÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dilerim" notunu düÅŸerek, ünlü oyuncunun hastanede çekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.