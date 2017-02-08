ÃœnlÃ¼ yÃ¶netmen Ajda Pekkan'Ä±n evinde hayatÄ±nÄ± kaybetti

ÃœnlÃ¼ yapÄ±mcÄ± ve yÃ¶netmen AyÅŸe ErsayÄ±n, sÃ¼per star Ajda Pekkan'Ä±n evinde kalp krizi geÃ§irdi.
Ünlü yapÄ±mcÄ± ve yönetmen AyÅŸe ErsayÄ±n'Ä±n bu sabah saatlerinde ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Ajda Pekkan'Ä±n evinde kalp krizi geçirip öldüÄŸü bildirildi. Sabah saatlerinde, kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden AyÅŸe ErsayÄ±n'Ä±n vefatÄ± sanat camiasÄ±nÄ± yasa boÄŸdu.
AYÅžE ERSAYIN KÄ°MDÄ°R?
AyÅŸe ErsayÄ±n, Özel YükseliÅŸ Koleji'ni bitirdikten sonra Bülent Osma ile evlendi. Uzun süren evliliÄŸinin ardÄ±dan, ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°stanbul' a yerleÅŸti. TRT de yayÄ±nlanan bir cumartesi eÄŸlencesi programÄ±nda AydoÄŸan Ergezen'e asistanlÄ±k yaptÄ±.