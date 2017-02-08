Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 08/02/2017 12:02

ÃœnlÃ¼ yÃ¶netmen Ajda Pekkan'Ä±n evinde hayatÄ±nÄ± kaybetti


ÃœnlÃ¼ yapÄ±mcÄ± ve yÃ¶netmen AyÅŸe ErsayÄ±n, sÃ¼per star Ajda Pekkan'Ä±n evinde kalp krizi geÃ§irdi.

Ünlü yapÄ±mcÄ± ve yönetmen AyÅŸe ErsayÄ±n'Ä±n bu sabah saatlerinde ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Ajda Pekkan'Ä±n evinde kalp krizi geçirip öldüÄŸü bildirildi. Sabah saatlerinde, kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden AyÅŸe ErsayÄ±n'Ä±n vefatÄ± sanat camiasÄ±nÄ± yasa boÄŸdu.

AYÅžE ERSAYIN KÄ°MDÄ°R?

AyÅŸe ErsayÄ±n, Özel YükseliÅŸ Koleji'ni bitirdikten sonra Bülent Osma ile evlendi. Uzun süren evliliÄŸinin ardÄ±dan, ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°stanbul' a yerleÅŸti. TRT de yayÄ±nlanan bir cumartesi eÄŸlencesi programÄ±nda AydoÄŸan Ergezen'e asistanlÄ±k yaptÄ±.

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YaÅŸÄ±nÄ± duyunca Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±racaksÄ±nÄ±z 18'lik kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±kartÄ±yor

Christie Brinkley bir derginin bikini Ã¶zel sayÄ±sÄ±nda poz veren en yaÅŸlÄ± model oldu. 63 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen 18 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±kartan model, daha Ã¶nce pek Ã§ok kez dergi kapaÄŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.


AyÅŸe ErsayÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ± derinden etkiledi iÅŸte atÄ±lan tweetler

ÃœnlÃ¼ yÃ¶netmen ve yapÄ±mcÄ±nÄ±n Ajda Pekkan'Ä±n evinde Ã¶lmesinin ardÄ±ndan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyan mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ± Twitter'dan paylaÅŸÄ±mda bulundu.


KÄ±zlarÄ±ma hangisini alsam acaba dadÄ± olarak dedi eÅŸi bu cevabÄ± verdi

Futbolcu Alpaslan Ã–ztÃ¼rk'le evli olan Ebru ÅžancÄ±, hem modaevine zaman ayÄ±rÄ±rken hem de ikiz bebeklerine bakÄ±yor. Ã‡ektiÄŸi videoyu "KÄ±zlarÄ±ma hangisini alsam acaba dadÄ± olarak" notuyla paylaÅŸan ÅžancÄ±'ya eÅŸi yanÄ±t verdi.