KÄ±zlarÄ±ma hangisini alsam acaba dadÄ± olarak dedi eÅŸi bu cevabÄ± verdi

Futbolcu Alpaslan Ã–ztÃ¼rk'le evli olan Ebru ÅžancÄ±, hem modaevine zaman ayÄ±rÄ±rken hem de ikiz bebeklerine bakÄ±yor. Ã‡ektiÄŸi videoyu "KÄ±zlarÄ±ma hangisini alsam acaba dadÄ± olarak" notuyla paylaÅŸan ÅžancÄ±'ya eÅŸi yanÄ±t verdi.

Futbolcu Alpaslan Öztürk'le evli olan Ebru ÅžancÄ±, yaklaÅŸÄ±k 4 ay önce ikiz bebeklerine kavuÅŸtu. Mila ve Ceylin ismini verdiÄŸi kÄ±zlarÄ± büyürken, moda evine zaman ayÄ±ran ÅžancÄ±, markasÄ± için çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± modelleri videoya çekerek," KÄ±zlarÄ±ma hangisini alsam acaba dadÄ± olarak" notunu düÅŸtü.Alpaslan Öztürk de bu paylaÅŸÄ±ma duyarsÄ±z kalmadÄ± ve; "Tövbe tövbe insanÄ± MüslümanlÄ±ktan çÄ±karacaklar zorla! MaÄŸdurum" yorumu yaptÄ±. BazÄ± takipçileri de "kocanÄ± yoldan çÄ±kartÄ±rlar" diyerek ÅžancÄ±'ya hiçbirini almamasÄ±nÄ± tavsiye etti.

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