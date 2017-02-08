YaÅŸÄ±nÄ± duyunca Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±racaksÄ±nÄ±z 18'lik kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±kartÄ±yor

Christie Brinkley bir derginin bikini Ã¶zel sayÄ±sÄ±nda poz veren en yaÅŸlÄ± model oldu. 63 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen 18 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±kartan model, daha Ã¶nce pek Ã§ok kez dergi kapaÄŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Gösteri dünyasÄ±nÄ±n akÄ±p giden zamana meydan okuyan kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan Christie Brinkley eÅŸine fazla rastlanmayan bir rekora imza attÄ±. 63 yaÅŸÄ±ndaki Brinkley, Sports Illustrated dergisinin bikini özel sayÄ±sÄ±na poz veren en yaÅŸlÄ± model oldu.

Üç çocuk sahibi Christie Brinkley, derginin 2017 sayÄ±sÄ± için iki kÄ±zÄ±yla birlikte objektif karÅŸÄ±sÄ±na geçti. SaÄŸ yanÄ±na 31 yaÅŸÄ±ndaki Alexa Ray Joel''i sol yanÄ±na da Sailor Brinkley Cook''u alan Brinkley belki de meslek hayatÄ±nÄ±n en mutlu çekimini gerçekleÅŸtirdi. Brinkley, moda dünyasÄ±nda en parlak dönemlerini 1970'lerin sonunda ve 80'lerin baÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Ünlü model, 1980 yÄ±lÄ±nda da aynÄ± derginin kapak modeli olmuÅŸtu. Brinkley, formda kalma sÄ±rlarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±klÄ± beslenip düzenli egzersiz yapmaya borçlu olduÄŸunu söylemiÅŸti. Brinkley, estetik cerrahlardan ve kozmetik geliÅŸmelerden yardÄ±m alsa da bir kadÄ±nÄ± güzelleÅŸtiren en önemli ÅŸeyin yüzündeki gülümseme olduÄŸunu da söylemiÅŸti.