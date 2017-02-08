AyÅŸe ErsayÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ± derinden etkiledi iÅŸte atÄ±lan tweetler

ÃœnlÃ¼ yÃ¶netmen ve yapÄ±mcÄ±nÄ±n Ajda Pekkan'Ä±n evinde Ã¶lmesinin ardÄ±ndan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyan mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ± Twitter'dan paylaÅŸÄ±mda bulundu.
Ünlü klip yönetmeni ve yapÄ±mcÄ±sÄ± AyÅŸe ErsayÄ±n, Ajda Pekkan'Ä±n evinde kalp krizi geçirerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yasa boÄŸulan müzik dünyasÄ± hüznünü Twitter'dan paylaÅŸtÄ±. Ünlü sunucu ArmaÄŸan ÇaÄŸlayan "Ah AyÅŸe... Ah AyÅŸe... Çok, çok, çok üzgünüm" notunu düÅŸerken, Nilgün Belgün de "Can dostum AyÅŸe ErsayÄ±n'Ä± kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" ifadelerine yer verdi.
Ä°ÅŸte magazin dünyasÄ±ndan AyÅŸe ErsayÄ±n ölümü üzerine yazÄ±lan tweetler: