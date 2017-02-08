Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 08/02/2017 14:11

AyÅŸe ErsayÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ± derinden etkiledi iÅŸte atÄ±lan tweetler


ÃœnlÃ¼ yÃ¶netmen ve yapÄ±mcÄ±nÄ±n Ajda Pekkan'Ä±n evinde Ã¶lmesinin ardÄ±ndan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyan mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ± Twitter'dan paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Ünlü klip yönetmeni ve yapÄ±mcÄ±sÄ± AyÅŸe ErsayÄ±n, Ajda Pekkan'Ä±n evinde kalp krizi geçirerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yasa boÄŸulan müzik dünyasÄ± hüznünü Twitter'dan paylaÅŸtÄ±. Ünlü sunucu ArmaÄŸan ÇaÄŸlayan "Ah AyÅŸe... Ah AyÅŸe... Çok, çok, çok üzgünüm" notunu düÅŸerken, Nilgün Belgün de "Can dostum AyÅŸe ErsayÄ±n'Ä± kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" ifadelerine yer verdi.

Ä°ÅŸte magazin dünyasÄ±ndan AyÅŸe ErsayÄ±n ölümü üzerine yazÄ±lan tweetler: 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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YaÅŸÄ±nÄ± duyunca Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±racaksÄ±nÄ±z 18'lik kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±kartÄ±yor

Christie Brinkley bir derginin bikini Ã¶zel sayÄ±sÄ±nda poz veren en yaÅŸlÄ± model oldu. 63 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen 18 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±kartan model, daha Ã¶nce pek Ã§ok kez dergi kapaÄŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.


KÄ±zlarÄ±ma hangisini alsam acaba dadÄ± olarak dedi eÅŸi bu cevabÄ± verdi

Futbolcu Alpaslan Ã–ztÃ¼rk'le evli olan Ebru ÅžancÄ±, hem modaevine zaman ayÄ±rÄ±rken hem de ikiz bebeklerine bakÄ±yor. Ã‡ektiÄŸi videoyu "KÄ±zlarÄ±ma hangisini alsam acaba dadÄ± olarak" notuyla paylaÅŸan ÅžancÄ±'ya eÅŸi yanÄ±t verdi.


Ä°rem Sak ilk kez konuÅŸtu Ali Sunal ile birlikte mi

Oyucu Ä°rem Sak, GÃ¼ldÃ¼r GÃ¼ldÃ¼r Show'da Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ± olan Ali Sunal ile hakkÄ±nda Ã§Ä±kan aÅŸk iddialarÄ±na yanÄ±t verdi.