Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 08/02/2017 17:27

Survivor'Ä±n eski yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±ndan Ä°lhan MansÄ±z'a aÅŸk itirafÄ±

Ä°lhan MansÄ±z

Survivor'dan geÃ§tiÄŸimiz hafta elenen Seda Demir, 18 yaÅŸÄ±ndayken Ä°lhan MansÄ±z'a aÅŸÄ±k olduÄŸunu itiraf etti

Ä°lhan MansÄ±z'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalar nedeniyle çok üzgün olduÄŸunu belirten Seda Demir, "Ä°lhan'la tartÄ±ÅŸtÄ±k, o beni mahvetti. Daha sonra benden özür diledi, ama özürünü kimse duymadÄ±. Orada hatalÄ± olan kendisiydi. Onun bir popülaritesi var. Hepimizin sevdiÄŸi bir futbolcuydu. Ben 18 yaÅŸÄ±nda Ä°lhan'a aÅŸÄ±ktÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

"GençliÄŸinde aÅŸÄ±k olduÄŸunu ona söyledin mi?" sorusuna ise "Söyleyemedim. Ä°lk günden tartÄ±ÅŸma çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± için vazgeçtim. Çünkü kÄ±rÄ±ldÄ±m" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"Survivor'dan elenen Seda Demir, Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n yanÄ± sÄ±ra bir diÄŸer eski futbolcu Serhat AkÄ±n'a da çok kÄ±rgÄ±n olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Serhat Tutumluer

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