Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 08/02/2017 17:39

Erkan Petekkaya'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili kÃ¶tÃ¼ haber

Erkan Petekkaya

46 yaÅŸÄ±ndaki baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Erkan Petekkaya domuz gribine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CiÄŸerlerinden rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ± için hastanelik olduÄŸu haberleriyle gündeme gelen Erkan Petekkaya, “Ciddiye almadÄ±ÄŸÄ±m için domuz gribine yakalandÄ±m. Set ortamÄ±nda çok üÅŸüttüm. Ayakta geçirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±m ama ciÄŸerlerime inmiÅŸ. Tedavi sonrasÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ±m yerine geldi” dedi. 

"Sona Geliyoruz" 

Petekkaya, ‘Paramparça’ dizisinde baÅŸrol oyuncularÄ±nÄ±n senaryo gereÄŸi ölmesiyle ilgili, “Zaten sona geliyoruz. Ne yapalÄ±m senaristler herkesi öldürüyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu. 46 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, “Mahkemelik olduÄŸunuz Nurgül YeÅŸilçay’Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± ‘MuhteÅŸem YüzyÄ±l Kösem’ dizisini izliyor musunuz?” sorusuna “Öyle bir ÅŸey yapmÄ±yoruz” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. 

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