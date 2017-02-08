Erkan Petekkaya'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili kÃ¶tÃ¼ haber

46 yaÅŸÄ±ndaki baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Erkan Petekkaya domuz gribine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CiÄŸerlerinden rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ± için hastanelik olduÄŸu haberleriyle gündeme gelen Erkan Petekkaya, “Ciddiye almadÄ±ÄŸÄ±m için domuz gribine yakalandÄ±m. Set ortamÄ±nda çok üÅŸüttüm. Ayakta geçirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±m ama ciÄŸerlerime inmiÅŸ. Tedavi sonrasÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ±m yerine geldi” dedi.

"Sona Geliyoruz"

Petekkaya, ‘Paramparça’ dizisinde baÅŸrol oyuncularÄ±nÄ±n senaryo gereÄŸi ölmesiyle ilgili, “Zaten sona geliyoruz. Ne yapalÄ±m senaristler herkesi öldürüyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu. 46 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, “Mahkemelik olduÄŸunuz Nurgül YeÅŸilçay’Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± ‘MuhteÅŸem YüzyÄ±l Kösem’ dizisini izliyor musunuz?” sorusuna “Öyle bir ÅŸey yapmÄ±yoruz” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.