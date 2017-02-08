VatanÄ±m Sensin kadrosuna o isim de dahil oldu

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi VatanÄ±m Sensin kadrosuna bu hafta sÃ¼rpriz bir oyuncu dahil olacak

VatanÄ±m Sensin dizisi geniÅŸ oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha eklendi. Daha önce de bir tarihi dizi de yer almÄ±ÅŸ olan Serhat Tutumluer, VatanÄ±m Sensin’in oyuncu kadrosuna dahil oldu. Erkekler AÄŸlamaz, Ay IÅŸÄ±ÄŸÄ±, Umutsuz Ev KadÄ±nlarÄ± gibi pek çok dizi projesinin kadrosunda yer alan Serhat Tutumlar, Filinta dizisinde Boris karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Serhat Tutumluer, VatanÄ±m Sensin dizisinde bir çok önemli geliÅŸmeye adÄ±m atacak Yunan baÅŸbakanÄ±nÄ±n emriyle gönderilen Yunan komutanÄ±na hayat verecek.

Serhat Tutumluer kimdir?

Sinema, Televizyon ve Tiyatro oyuncusu Serhat Tutumluer, 1972 yÄ±lÄ±nda EskiÅŸehir’de doÄŸdu. EÄŸitimine 1989 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde baÅŸlayÄ±p, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet KonservatuarÄ± Tiyatro bölümünde tamamladÄ±. 1995-1997 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalÄ±ÅŸtÄ±. 1997 yÄ±lÄ±ndan bu yana Kocaeli Åžehir Tiyatrosu’nda sürdürdüÄŸü görevine 2008-2009 sezonu itibarÄ±yla ara vermiÅŸ olan Serhat Tutumluer, halen Ä°stanbul'da kurucularÄ±ndan biri olduÄŸu Talimhane Tiyatrosu'nda oyunlar oynamaktadÄ±r. Senan Kara ile evlidir.