Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 08/02/2017 19:29

VatanÄ±m Sensin kadrosuna o isim de dahil oldu

Serhat Tutumluer

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi VatanÄ±m Sensin kadrosuna bu hafta sÃ¼rpriz bir oyuncu dahil olacak

VatanÄ±m Sensin dizisi geniÅŸ oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha eklendi. Daha önce de bir tarihi dizi de yer almÄ±ÅŸ olan Serhat Tutumluer, VatanÄ±m Sensin’in oyuncu kadrosuna dahil oldu. Erkekler AÄŸlamaz, Ay IÅŸÄ±ÄŸÄ±, Umutsuz Ev KadÄ±nlarÄ± gibi pek çok dizi projesinin kadrosunda yer alan Serhat Tutumlar, Filinta dizisinde Boris karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Serhat Tutumluer, VatanÄ±m Sensin dizisinde bir çok önemli geliÅŸmeye adÄ±m atacak Yunan baÅŸbakanÄ±nÄ±n emriyle gönderilen Yunan komutanÄ±na hayat verecek.

Serhat Tutumluer kimdir?

Sinema, Televizyon ve Tiyatro oyuncusu Serhat Tutumluer, 1972 yÄ±lÄ±nda EskiÅŸehir’de doÄŸdu. EÄŸitimine 1989 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde baÅŸlayÄ±p, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet KonservatuarÄ± Tiyatro bölümünde tamamladÄ±. 1995-1997 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalÄ±ÅŸtÄ±. 1997 yÄ±lÄ±ndan bu yana Kocaeli Åžehir Tiyatrosu’nda sürdürdüÄŸü görevine 2008-2009 sezonu itibarÄ±yla ara vermiÅŸ olan Serhat Tutumluer, halen Ä°stanbul'da kurucularÄ±ndan biri olduÄŸu Talimhane Tiyatrosu'nda oyunlar oynamaktadÄ±r. Senan Kara ile evlidir.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Erkan Petekkaya

Erkan Petekkaya'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili kÃ¶tÃ¼ haber

46 yaÅŸÄ±ndaki baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Erkan Petekkaya domuz gribine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°lhan MansÄ±z

Survivor'Ä±n eski yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±ndan Ä°lhan MansÄ±z'a aÅŸk itirafÄ±

Survivor'dan geÃ§tiÄŸimiz hafta elenen Seda Demir, 18 yaÅŸÄ±ndayken Ä°lhan MansÄ±z'a aÅŸÄ±k olduÄŸunu itiraf etti


YaÅŸÄ±nÄ± duyunca Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±racaksÄ±nÄ±z 18'lik kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±kartÄ±yor

Christie Brinkley bir derginin bikini Ã¶zel sayÄ±sÄ±nda poz veren en yaÅŸlÄ± model oldu. 63 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen 18 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±kartan model, daha Ã¶nce pek Ã§ok kez dergi kapaÄŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.