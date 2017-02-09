Cem YÄ±lmaz sosyal medya hesabÄ±ndan yeni KHK'ya ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼

Cem YÄ±lmaz, OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±nlanan 686 SayÄ±lÄ± KHK ile Ã¼niversitelerden ihraÃ§ edilen akademisyenler iÃ§in paylaÅŸÄ±mda bulundu

Usta komedyen Cem YÄ±lmaz, sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Memleketin kÄ±ymetli birçok fakültesinde öÄŸretim görevlisi kalmamasÄ± pahasÄ±na yapÄ±lan ihraçlar,pek bir adaletsiz ! Üzgünüm...Cok yazÄ±k..." ifadesine yer verdi.

Ünlü komedyen ilk mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ktan sonra 3 farklÄ± mesaj daha paylaÅŸtÄ±. Cem YÄ±lmaz son mesajÄ±nda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 'SanatsÄ±z kalan bir milletin hayat damarlarÄ±ndan biri kopmuÅŸ demektir' sözünden alÄ±ntÄ± yaptÄ±.