Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/02/2017 07:29

Cem YÄ±lmaz sosyal medya hesabÄ±ndan yeni KHK'ya ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼

Cem YÄ±lmaz

Cem YÄ±lmaz, OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±nlanan 686 SayÄ±lÄ± KHK ile Ã¼niversitelerden ihraÃ§ edilen akademisyenler iÃ§in paylaÅŸÄ±mda bulundu

Usta komedyen Cem YÄ±lmaz, sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Memleketin kÄ±ymetli  birçok fakültesinde öÄŸretim görevlisi kalmamasÄ± pahasÄ±na yapÄ±lan ihraçlar,pek bir adaletsiz ! Üzgünüm...Cok yazÄ±k..." ifadesine yer verdi.

Ünlü komedyen ilk mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ktan sonra 3 farklÄ± mesaj daha paylaÅŸtÄ±. Cem YÄ±lmaz son mesajÄ±nda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 'SanatsÄ±z kalan bir milletin hayat damarlarÄ±ndan biri kopmuÅŸ demektir' sözünden alÄ±ntÄ± yaptÄ±.

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