Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/02/2017 12:24

Bu iki bebek ÅŸimdi TÃ¼rkiye'nin en sevilen simalarÄ±


BaÅŸak Dizer TatlÄ±tuÄŸ ile Demet Åžener Kutluay arkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n ne kadar eski olduklarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¶nderiyle aÃ§Ä±kladÄ±.

ArkadaÅŸlÄ±klarÄ± bebekliklerine dayanan manken Demet Åžener Kutluay ve stilist BaÅŸak Dizer TatlÄ±tuÄŸ bunu Kutluay'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla kanÄ±tladÄ±. Kutluay, Dizer ile birlikte paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bebeklik fotoÄŸrafÄ±nÄ±nÄ±n altÄ±na da "1. yaÅŸ günümüz, güzel arkadaÅŸÄ±m benim" notunu düÅŸtü. Manken Demet Åžener Kutluay, yakÄ±n arkadaÅŸÄ± BaÅŸak Dizer TatlÄ±tuÄŸ' ile nisan ayÄ±nda doÄŸmasÄ±na da dikkat çekti. Demet Åžener Kutluay, boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸi Ä°brahim Kutlay ile sÄ±k sÄ±k gündeme geliyor. En son Ä°brahim Kutluay'Ä±n Tuba Büyüküstün ile adÄ±nÄ±n aÅŸk dedikodularÄ±na karÄ±ÅŸmasÄ±na Demet Åžener Kutluay, "iki insanÄ±n aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüpheleniyorsanÄ±z bana neden soruyorsunuz, Ä°brahim'e, sorun" diyerek konuyu kestirip atmÄ±ÅŸtÄ±.

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