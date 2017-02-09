Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/02/2017 12:33

BilirkiÅŸi raporu RÃ¼zgar'Ä±n lehine dÃ¶ndÃ¼


2013 yÄ±lÄ±nda karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kavgada muÅŸta kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 10 yÄ±l hapis istemiyle yargÄ±lanan RÃ¼zgar Ã‡etin iÃ§in, bilirkiÅŸi raporunda kullanmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamada bulundu.

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oÄŸlu Rüzgar Çetin'in kavga ettiÄŸi Ahmet Tigrel'i muÅŸta ile yumrukladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 10 yÄ±l 10 aya kadar hapis istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, "Olay gecesi kullandÄ±ÄŸÄ±m cisim muÅŸta deÄŸildir. Kül tablasÄ±dÄ±r" savunmasÄ± üzerine mahkeme dosyayÄ± bilirkiÅŸiye göndermiÅŸti. Teknik bilirkiÅŸi raporunda cismin muÅŸta ve kültablasÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± yönünde deÄŸerlendirme yaptÄ±. Kavgaya iliÅŸkin o dönem medyada yayÄ±nlanan görüntü ve fotoÄŸraflar bilirkiÅŸi tarafÄ±ndan incelendi. Raporda, metal parçasÄ±nÄ±n Rüzgar Çetin'in saÄŸ eli parmaklarÄ±nÄ±n ön boÄŸumunda kaldÄ±ÄŸÄ±, ikinci boÄŸuma kadar takÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, baÅŸ parmaÄŸÄ± ve iÅŸaret parmaÄŸÄ±nÄ±n boÅŸ olduÄŸu, bu nedenle söz konusu metal parçasÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ± / savunma amacÄ±yla kullanÄ±lmak üzere özel olarak imal edilmiÅŸ silahlardan olan ve muÅŸta olarak belirtilen aletlerden olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Söz konusu metal parçasÄ±nÄ±n "Olay yerinde bulunan ve baÅŸka amaçlar için kullanÄ±lan sert ve künt bir cisim olduÄŸu, bu cismin de kuvvetle muhtemel derecesinde kül tablasÄ±nÄ±n üst kÄ±smÄ± olabileceÄŸi" ifade edildi.

 

 

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