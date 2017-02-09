Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/02/2017 14:09

Dillere destan dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenmiÅŸlerdi ÅŸimdi yaÅŸayacaklarÄ± evleri yok


Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Ã§ift dÃ¼ÄŸÃ¼n yaparak dÃ¼nyaevine giren Elbani ÅŸimdi arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda kalÄ±yorlar

GeçtiÄŸimiz ay düzenlenen görkemli düÄŸünle dünyaevine giren Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yeni ev tutmadÄ±ÄŸÄ± için eÅŸiyle birlikte arkadaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada iddialarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ä°ÅŸte Durkal'Ä±n yazÄ±sÄ±ndaki o kÄ±sÄ±m; "Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m ile FaslÄ± eÅŸi Imane Elbani'nin düÄŸünleri hâlâ hafÄ±zamda. DüÄŸünleri diyorum çünkü hem Ä°stanbul'da hem Fas'ta iki ayrÄ± düÄŸün yaptÄ± çift. Bizim dÄ±ÅŸarÄ±dan baktÄ±ÄŸÄ±mzda hayli abartÄ±lÄ± bulduÄŸumuz bu düÄŸünlerin Ä°stanbul'da olanÄ±na pek para harcanmadÄ± çünkü düÄŸünün yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± otel sponsor oldu ama Fas'takini bilemem. Neyse mevzu o deÄŸil. Mevzu, çiftin hâlâ oturacak bir evlerinin olmamasÄ±. Yeni evliler henüz bir ev tutmadÄ±klarÄ± için arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda kalÄ±yor. Bu kadar ÅŸatafattan sonra bu durum bana pek tuhaf geldi. Tefour'lar, kaftanlar, davullar, zurnalar derken emlakçÄ±ya vakit kalmadÄ± zaar."

 

 

 

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