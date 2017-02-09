Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/02/2017 14:46

Ajda Pekkan adeta yÄ±kÄ±ldÄ± AyÅŸe benim canÄ±mdÄ± ciÄŸerimdi


Ajda Pekkan'Ä±n evinde hayatÄ±nÄ± kaybeden AyÅŸe ErsayÄ±n iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rende sÃ¼per star, " Ã‡ok yakÄ±n arkadaÅŸÄ±mdÄ±. O hepimizin AyÅŸe'siydi. Benim canÄ±mdÄ±, ciÄŸerimdi." dedi.

Ajda Pekkan'Ä±n evinde geçirdiÄŸi kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden ünlü yapÄ±mcÄ± ve yönetmen AyÅŸe ErsayÄ±n bugün son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor. ErsayÄ±n'Ä±n cenazesi Erenköy Galip PaÅŸa Camisi'nde öÄŸle namazÄ±na müteakip kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Merdivenköy MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek. Ajda Pekkan yakÄ±n dostu AyÅŸe ErsayÄ±n'Ä± son yolculuÄŸuna uÄŸurlamak için cenazeye geldi. Güçlükle konuÅŸan Pekkan " Çok yakÄ±n arkadaÅŸÄ±mdÄ±. O hepimizin AyÅŸe'siydi. Benim canÄ±mdÄ±, ciÄŸerimdi. Bir gece evvel görüÅŸmüÅŸtük. Beraber film izlemiÅŸtik. Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸolsun" dedi.

 

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