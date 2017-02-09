TuÄŸba Ekinci Tarkan'Ä±n erkekliÄŸine laf etti

Renkli Sayfalar programÄ±na konuk olan ÅžarkÄ±cÄ± TuÄŸba Ekinci, Tarkan'Ä±n davranÄ±ÅŸ ve tavÄ±rlarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek "bÃ¶yle erkek mi olur" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulundu.

Tarkan, geçtiÄŸimiz günlerde otomobilinde Sezen Aksu'nun yeni albümünün ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± dinlerken çektiÄŸi videoyu Instagram hesabÄ±ndan takipçileriyle paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Albümü ne kadar beÄŸendiÄŸini mimikleriyle belli eden Megastar, "Çok iyi geldin bize kraliçem. 'Biraz Pop Biraz Sezen' ÅŸahane. Sen iyi ki varsÄ±n. Love you" notunu yazmÄ±ÅŸtÄ±. Programda, TuÄŸba Ekinci'ye Tarkan'Ä±n Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videolu yorumunu nasÄ±l bulduÄŸu soruldu. Videoyu izleyen TuÄŸba Ekinci, "Bu yaÅŸtan sonra yaptÄ±klarÄ± gitmiyor. Ben Tarkan dinleyicilerinin rahatsÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± bile bile bastÄ±ra bastÄ±ra söylüyorum. Tarkan'Ä±n bu hareketleri bana göre iÄŸrenç. Böyle hareketler yapmasÄ±nÄ± bir erkeÄŸe yakÄ±ÅŸtÄ±ramÄ±yorum. Bu ne abi ya... Ben ÅŸuan bu hareketleri erkek arkadaÅŸÄ±mdan görsem terk ederim. Böyle erkek mi olur derim. Bu çok saçma, bunlar hakaret deÄŸil. Bana da iÄŸrenç diyebilirler. Kaç yaÅŸÄ±na gelmiÅŸ, hareketlere bak. Bu hareketleri orta yaÅŸlÄ± kadÄ±nlara da yakÄ±ÅŸtÄ±ramÄ±yorum" dedi.