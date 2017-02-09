Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/02/2017 15:27

AÅŸÄ±k olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti Ä°lhan MansÄ±z hakkÄ±nda yeni bir iddia ortaya attÄ±


Ä°lhan MansÄ±z'a aÅŸk itirafÄ±nda buluna ve Survivor 2017' yarÄ±ÅŸmasÄ±na veda eden ilk isim olan Seda Demir, Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±nÄ± hedef alarak konuÅŸtu.

TV8'de yayÄ±nlanan 'Survivor Panorama' programÄ±na konuk olan güzel oyuncu, canlÄ± yayÄ±nda flaÅŸ bir iddiada bulunarak, "Neden Ä°lhan konuÅŸtuÄŸu zaman kimse karÅŸÄ±lÄ±k veremiyor? Bu, popülaritenin insanlarÄ±n menfaatlerinin önüne geçmesi. KorktuklarÄ± için kafalarÄ±nda belirlemiÅŸler. 'Ä°lhan bize ters olursa adadan gideriz' diye düÅŸünüyorlar. O yüzden susuyorlar" ifadelerini kullandÄ±. ProgramÄ±n yorumcularÄ±ndan Hakan HatipoÄŸlu ise Seda'nÄ±n sözlerine, "Ä°ÅŸte bunun anlamÄ± güç ve liderlik" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

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Dostunu dÃ¼ÅŸmanÄ±nÄ± Ã§atlattÄ± sevgilisini bÃ¶yle ifÅŸa etti

Oyuncu Pelin Ã–ztekin, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã§iÃ§ek fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan onlarÄ± gÃ¶ndereni de aÃ§Ä±klama kararÄ± alarak, sevgilisiyle Ã§ekildiÄŸi bir fotoÄŸrafÄ± hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.


TuÄŸba Ekinci Tarkan'Ä±n erkekliÄŸine laf etti

Renkli Sayfalar programÄ±na konuk olan ÅžarkÄ±cÄ± TuÄŸba Ekinci, Tarkan'Ä±n davranÄ±ÅŸ ve tavÄ±rlarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek "bÃ¶yle erkek mi olur" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulundu.


Ajda Pekkan adeta yÄ±kÄ±ldÄ± AyÅŸe benim canÄ±mdÄ± ciÄŸerimdi

Ajda Pekkan'Ä±n evinde hayatÄ±nÄ± kaybeden AyÅŸe ErsayÄ±n iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rende sÃ¼per star, " Ã‡ok yakÄ±n arkadaÅŸÄ±mdÄ±. O hepimizin AyÅŸe'siydi. Benim canÄ±mdÄ±, ciÄŸerimdi." dedi.