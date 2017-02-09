AÅŸÄ±k olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti Ä°lhan MansÄ±z hakkÄ±nda yeni bir iddia ortaya attÄ±

Ä°lhan MansÄ±z'a aÅŸk itirafÄ±nda buluna ve Survivor 2017' yarÄ±ÅŸmasÄ±na veda eden ilk isim olan Seda Demir, Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±nÄ± hedef alarak konuÅŸtu.

TV8'de yayÄ±nlanan 'Survivor Panorama' programÄ±na konuk olan güzel oyuncu, canlÄ± yayÄ±nda flaÅŸ bir iddiada bulunarak, "Neden Ä°lhan konuÅŸtuÄŸu zaman kimse karÅŸÄ±lÄ±k veremiyor? Bu, popülaritenin insanlarÄ±n menfaatlerinin önüne geçmesi. KorktuklarÄ± için kafalarÄ±nda belirlemiÅŸler. 'Ä°lhan bize ters olursa adadan gideriz' diye düÅŸünüyorlar. O yüzden susuyorlar" ifadelerini kullandÄ±. ProgramÄ±n yorumcularÄ±ndan Hakan HatipoÄŸlu ise Seda'nÄ±n sözlerine, "Ä°ÅŸte bunun anlamÄ± güç ve liderlik" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.