Dostunu dÃ¼ÅŸmanÄ±nÄ± Ã§atlattÄ± sevgilisini bÃ¶yle ifÅŸa etti

Oyuncu Pelin Ã–ztekin, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã§iÃ§ek fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan onlarÄ± gÃ¶ndereni de aÃ§Ä±klama kararÄ± alarak, sevgilisiyle Ã§ekildiÄŸi bir fotoÄŸrafÄ± hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

GeçtiÄŸimiz günlerde kendisine gelen çiçekleri Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Pelin Öztekin "yeni aÅŸkÄ± mÄ± var yoksa eski sevgilisine mi döndü" sorularÄ±nÄ± akÄ±llara getirmiÅŸti. Bu sorular bugün cevaplandÄ±, Pelin Öztekin yeni aÅŸkÄ±nÄ± buldu.Pelin Öztekin geçen günlerde kendisine gelen çiçeklerle kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Öztekin'e çiçekler yeni sevgilisi Baha Kocaslan'dan gelmiÅŸ

Ä°ÅŸte Pelin Öztekin'in yeni sevgilisi :