Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 09/02/2017 20:12

Survivor'Ä±n elenen yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±ndan Ä°lhan MansÄ±z hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± iddialar

Ä°lhan MansÄ±z

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da ikinci hafta adaya veda eden Seda Demir yarÄ±ÅŸmadan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra flaÅŸ aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Survivor bu yÄ±l hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±. Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±na veda eden ikinci isim olan Seda Demir, Ä°lhan MansÄ±z'Ä± ve eski futbolcuya karÅŸÄ± sessiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdüÄŸü ünlüler takÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±nÄ± hedef aldÄ±.

"Ä°LHAN MANSIZ'DAN KORKUYORLAR"

TV8'de yayÄ±nlanan 'Survivor Panorama' programÄ±na konuk olan güzel oyuncu, canlÄ± yayÄ±nda flaÅŸ bir iddiada bulunarak, "Neden Ä°lhan konuÅŸtuÄŸu zaman kimse karÅŸÄ±lÄ±k veremiyor? Bu, popülaritenin insanlarÄ±n menfaatlerinin önüne geçmesi. KorktuklarÄ± için kafalarÄ±nda belirlemiÅŸler. 'Ä°lhan bize ters olursa adadan gideriz' diye düÅŸünüyorlar. O yüzden susuyorlar" ifadelerini kullandÄ±.

"Ä°ÅžTE BUNUN ANLAMI GÜÇ VE LÄ°DERLÄ°K"

ProgramÄ±n yorumcularÄ±ndan Hakan HatipoÄŸlu ise Seda'nÄ±n sözlerine, "Ä°ÅŸte bunun anlamÄ± güç ve liderlik" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

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