Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/02/2017 07:33

Ã‡ocuklarÄ± Ebru ÅžallÄ±'ya bakÄ±n hangi yasaklarÄ± koymuÅŸ

Ebru ÅžallÄ±

Manken Ebru ÅžallÄ± Ä°zmir Moda haftasÄ±nda Ã§ocuklarÄ±yla ilgili Ã§ok Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Ä°zmir Moda HaftasÄ±'nda kendisi için tasarlanan kÄ±yafeti tanÄ±tan Ebru ÅžallÄ±, çocuklarÄ± ile iliÅŸkisini anlattÄ±.Ebru ÅžallÄ±, bu yÄ±l 11'nci kez düzenlenen IF Wedding Fashion Ä°zmir Gelinlik, DamatlÄ±k ve Abiye Giyim FuarÄ±'na katÄ±ldÄ±. Ünlü model, çocuklarÄ± Beren ve Pars'la ilgili TV8 mikrofonlarÄ±na çok özel açÄ±klamalar yaptÄ±.ÇocuklarÄ±na karne hediyesi olarak kalem aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÅžallÄ±, "Ben öyle büyük hediyeler almÄ±yorum. ÇocuklarÄ±ma çok paralar harcamÄ±yorum" dedi.

ÇocuklarÄ±na teknolojik ürünler almayÄ± tercih etmediÄŸini dile getiren Ebru ÅžallÄ±, "Hepimizin elinde tabletler, telefonlar var. Maile bakÄ±yorsun, sosyal medyaya bakÄ±yorsun, yazÄ±ÅŸÄ±yorsun. Çocuklara da engel olmak zor ama sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±yorum. Okul olduÄŸunda zaten vakitleri yok. BüyüÄŸün küçüÄŸüne göre daha fazla vakti var. BüyüÄŸü zaten 13 yaÅŸÄ±na giriyor. Bir havalarda. Resmini koydurtmuyor falan, yasak. Onun kiÅŸisel, özel hayatÄ±na müdahele yok. Bir resim koydum neler geldi baÅŸÄ±ma? Büyük olduÄŸu için arkadaÅŸlarÄ± sorular soruyor, bir ÅŸey oluyor. ArtÄ±k internet çaÄŸÄ± her ÅŸeyi öÄŸrenebiliyor. O yüzden pek hoÅŸlanmÄ±yor. Ünlülük kötü bir ÅŸey, sen niye ünlüsün diyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu. 

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