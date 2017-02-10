Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/02/2017 08:13

Berna ve Erdi arasÄ±nda feci kavga Survivor'da bu akÅŸam neler olacak

Survivor 15. bÃ¶lÃ¼m

EkranlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da bu akÅŸam Ã§ok Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸanacak

Gonüllüler takÄ±mÄ±nda Göz6 yarÄ±ÅŸmasÄ±ndan bu yana samimiyetleriyle bilinen Berna ve Erdi bu aksamki fragmana gore yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±yor.

HeyecanÄ±n üst seviyeye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± TV8’in yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor’Ä±n 15. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Survivor yeni bölümde yemek ödülü için yarÄ±ÅŸmacÄ±lar kum pistte teke tek arenaya çÄ±kÄ±p birbirlerinden bayrak kapmaya çalÄ±ÅŸacaklar.

Survivor 15. bölüm tanÄ±tÄ±mÄ± izlemek için tÄ±kla

GÖNÜLLÜLER ADASI KARIÅžTI

Gönüllüler adasÄ±nda sular durulmuyor. Berna ve Gökhan, Erdi’nin hareketlerinden ve konuÅŸmalarÄ±ndan rahatsÄ±z oluyor ve adada sesler yükselmeye baÅŸlÄ±yor. Gökhan, Erdi’yi grubun içine çomak sokmakla suçlarken Berna ise tek baÅŸÄ±na savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Erdi’nin himayesi altÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Erdi’nin hem Berna hem de Gökhan ile kavga ettiÄŸi görüntülere sosyal medyadan “Ben tekim siz ikiniz” ÅŸeklinde esprili de bir yorum geldi.

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