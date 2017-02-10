Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/02/2017 08:39

GÃ¼lben Ergen Mustafa ErdoÄŸan Ã§iftinin arasÄ±na Esra SÃ¶nmezer girdi

Esra SÃ¶nmezer

YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l Ã¶nce Mustafa ErdoÄŸan ile boÅŸanan GÃ¼lben Ergen'i Esra SÃ¶nmezer'in yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama kÄ±zdÄ±rdÄ±

1AN TV’deki magazin programÄ± ‘Bir de Bizden Dinleyen’i sunan Esra Sönmezer “Mustafa ErdoÄŸan bana mesajlar atÄ±yor. Sadece arkadaÅŸÄ±m olabilir. Gülben HanÄ±m’la yeniden evleneceklerse Allah mutlu etsin. Fakat evlenmek isteyen biri bu tür mesajlar atmaz, insanlarÄ±n peÅŸine düÅŸmez. Ona ilgi duymuyorum” demiÅŸti.

ARALARI AÇILDI

Mustafa ErdoÄŸan ile Esra Sönmezer arasÄ±ndaki mesaj krizi Gülben Ergen’in canÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±. OÄŸullarÄ± Atlas, Ares ve Güney ile birlikte sürekli poz veren eski çiftin bu yüzden tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, günlerdir bir araya gelmedikleri ortaya çÄ±ktÄ±. Mustafa ErdoÄŸan çocuklarÄ±nÄ± almak üzere Gülben Ergen’in evine gidiyor ancak eskisi gibi içeriye girmeden dönüyor.

PEÅžÄ°MDEN KOÅžTU

Esra Sönmezer kendisi için “Gereksiz” diyen Mustafa ErdoÄŸan’a çok kÄ±zdÄ± ve ÅŸöyle konuÅŸtu: “PeÅŸinden koÅŸtuÄŸu kiÅŸiye böyle söylemesi ona hiç yakÄ±ÅŸmadÄ±. Ben zaten onu gerekli bulsaydÄ±m, hayatÄ±mda olurdu!”

 
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