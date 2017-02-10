Cenaze tÃ¶reninde yanyanaydÄ±lar onlarÄ± Ã¶lÃ¼m bile barÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±

AyÅŸe ErsayÄ±n cenaze tÃ¶renine katÄ±lan ve aralarÄ±ndaki gerilim nedeniyle konuÅŸmayan BÃ¼lent Ersoy ile Ajda Pekkan bir araya gelmemek iÃ§in akla karayÄ± seÃ§ti.

Birçok ünlü ismin klip ve TV programlarÄ±nÄ± yöneten AyÅŸe ErsayÄ±n (63) çarÅŸamba sabahÄ± sÄ±kÄ± dostu Ajda Pekkan'Ä±n Bahçeköy'deki evinde kalp krizi geçirmiÅŸ, hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. 'Diva', Merdivenköy MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda AyÅŸe ErsayÄ±n defnedilirken VIP minibüsünden inmedi. Ajda Pekkan'Ä±n gitmesini bekledi. Sonra AyÅŸe ErsayÄ±n'Ä±n kabri baÅŸÄ±nda dua etti. Ajda Pekkan, 2013'te kendine 'Ucube' ve 'Hödük' diyen Bülent Ersoy'u mahkemeye vermiÅŸ, davayÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±.