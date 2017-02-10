Bu sefer rol deÄŸil gerÃ§ek tÃ¼m kadro cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±

AyÅŸe ErsayÄ±n cenaze tÃ¶renine katÄ±lan ve aralarÄ±ndaki gerilim nedeniyle konuÅŸmayan BÃ¼lent Ersoy ile Ajda Pekkan bir araya gelmemek iÃ§in akla karayÄ± seÃ§ti.