Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/02/2017 10:43

Bu sefer rol deÄŸil gerÃ§ek tÃ¼m kadro cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±


ATV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz' dizisinde Alparslan karakterini canlandÄ±ran Yunus Emre YÄ±ldÄ±rÄ±mer, 3 yÄ±ldÄ±r kanser tedavisi gÃ¶ren babasÄ±nÄ± sonsuzluÄŸa uÄŸurladÄ±.

3 yÄ±ldÄ±r kanser tedavisi gören Ayas YÄ±ldÄ±rÄ±mer, önceki gün Fatih Camii'nde kÄ±lÄ±nan ikindi namazÄ± sonrasÄ±nda son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Ünlü oyuncuyu set arkadaÅŸlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Cenazeye dizi ekibinden Oktay Kaynarca, TarÄ±k Ünlüoglu, Deniz ÇakÄ±r, Meryem Uzerli, Sanem Çelik, Kenan Çoban, Yüksel ArÄ±cÄ±, Ozan Akbaba, Okan Turan, yönetmen Onur Tan, Sevil AkÄ±, Mustafa Vuran, Adnan Turani dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ± Raci ÅžaÅŸmaz, senaristi BahadÄ±r Özdener'in yanÄ± sÄ±ra Atv yöneticileri katÄ±ldÄ±.

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Farah Zeynep Abdulah ile Caner Cindoruk'un aÅŸkÄ±na onay geldi

'MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±l' dizisinin gÃ¼zel oyuncusu Farah Zeynep Abdulah ile Caner Cindoruk'un aÅŸkÄ±na Cindoruk'un annesi MÃ¼ÅŸerref Cindoruk'tan onay geldi.


Sezen Aksu'nun bu halini gÃ¶renler yok artÄ±k diyor

Etiler Åžamdan'Ä±n iÅŸletmecisi Mehmet Tuna'yÄ± hastanede ziyaret etmek iÃ§in giden Sezen Aksu'nun makyajsÄ±z halini gÃ¶renler ÅŸok oldu.


Cenaze tÃ¶reninde yanyanaydÄ±lar onlarÄ± Ã¶lÃ¼m bile barÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±

AyÅŸe ErsayÄ±n cenaze tÃ¶renine katÄ±lan ve aralarÄ±ndaki gerilim nedeniyle konuÅŸmayan BÃ¼lent Ersoy ile Ajda Pekkan bir araya gelmemek iÃ§in akla karayÄ± seÃ§ti.