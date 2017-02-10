Bu sefer rol deÄŸil gerÃ§ek tÃ¼m kadro cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±

ATV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz' dizisinde Alparslan karakterini canlandÄ±ran Yunus Emre YÄ±ldÄ±rÄ±mer, 3 yÄ±ldÄ±r kanser tedavisi gÃ¶ren babasÄ±nÄ± sonsuzluÄŸa uÄŸurladÄ±.
3 yÄ±ldÄ±r kanser tedavisi gören Ayas YÄ±ldÄ±rÄ±mer, önceki gün Fatih Camii'nde kÄ±lÄ±nan ikindi namazÄ± sonrasÄ±nda son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Ünlü oyuncuyu set arkadaÅŸlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Cenazeye dizi ekibinden Oktay Kaynarca, TarÄ±k Ünlüoglu, Deniz ÇakÄ±r, Meryem Uzerli, Sanem Çelik, Kenan Çoban, Yüksel ArÄ±cÄ±, Ozan Akbaba, Okan Turan, yönetmen Onur Tan, Sevil AkÄ±, Mustafa Vuran, Adnan Turani dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ± Raci ÅžaÅŸmaz, senaristi BahadÄ±r Özdener'in yanÄ± sÄ±ra Atv yöneticileri katÄ±ldÄ±.