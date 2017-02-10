Sezen Aksu'nun bu halini gÃ¶renler yok artÄ±k diyor

Etiler Åžamdan'Ä±n iÅŸletmecisi Mehmet Tuna'yÄ± hastanede ziyaret etmek iÃ§in giden Sezen Aksu'nun makyajsÄ±z halini gÃ¶renler ÅŸok oldu.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sezen Aksu, kira ödemediÄŸi gerekçesiyle tahliye edilen Etiler Åžamdan'Ä±n iÅŸletmecisi Mehmet Tuna'yÄ± tedavi gördüÄŸü hastanede ziyaret etti. MakyajsÄ±z hali dikkat çeken Aksu'yu görenler tanÄ±makta zorlandÄ±. Kimsesizcan'a konuÅŸan sanatçÄ±, "Ben yaptÄ±ÄŸÄ±m iyiliÄŸin bilinmesini istemem. Ama Mehmet Tuna için çadÄ±rda bile ÅŸarkÄ± söylerim" dedi. Aksu, Etiler Åžamdan'Ä±n mülk sahibi Seda Sayan'Ä±n "Sezen'in bir tek oÄŸlu var, ben koca bir aileye bakÄ±yorum" sözlerinin polemik yaratÄ±p yaratmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: "AramÄ±zda bir polemik yok. O aslÄ±nda çok vicdanlÄ± kadÄ±ndÄ±r."

Hastaneye özel aracÄ± ile gelen ve ziyaretin ardÄ±ndan evine dönen Sezen Aksu'nun makyajsÄ±z hali dikkat çekti. Usta sanatçÄ±yÄ± görenler tanÄ±makta zorlandÄ±.