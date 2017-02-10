Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/02/2017 11:13

Sezen Aksu'nun bu halini gÃ¶renler yok artÄ±k diyor


Etiler Åžamdan'Ä±n iÅŸletmecisi Mehmet Tuna'yÄ± hastanede ziyaret etmek iÃ§in giden Sezen Aksu'nun makyajsÄ±z halini gÃ¶renler ÅŸok oldu.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sezen Aksu, kira ödemediÄŸi gerekçesiyle tahliye edilen Etiler Åžamdan'Ä±n iÅŸletmecisi Mehmet Tuna'yÄ± tedavi gördüÄŸü hastanede ziyaret etti. MakyajsÄ±z hali dikkat çeken Aksu'yu görenler tanÄ±makta zorlandÄ±. Kimsesizcan'a konuÅŸan sanatçÄ±, "Ben yaptÄ±ÄŸÄ±m iyiliÄŸin bilinmesini istemem. Ama Mehmet Tuna için çadÄ±rda bile ÅŸarkÄ± söylerim" dedi. Aksu, Etiler Åžamdan'Ä±n mülk sahibi Seda Sayan'Ä±n "Sezen'in bir tek oÄŸlu var, ben koca bir aileye bakÄ±yorum" sözlerinin polemik yaratÄ±p yaratmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: "AramÄ±zda bir polemik yok. O aslÄ±nda çok vicdanlÄ± kadÄ±ndÄ±r."

Hastaneye özel aracÄ± ile gelen ve ziyaretin ardÄ±ndan evine dönen Sezen Aksu'nun makyajsÄ±z hali dikkat çekti. Usta sanatçÄ±yÄ± görenler tanÄ±makta zorlandÄ±.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Farah Zeynep Abdulah ile Caner Cindoruk'un aÅŸkÄ±na onay geldi

'MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±l' dizisinin gÃ¼zel oyuncusu Farah Zeynep Abdulah ile Caner Cindoruk'un aÅŸkÄ±na Cindoruk'un annesi MÃ¼ÅŸerref Cindoruk'tan onay geldi.


Bu sefer rol deÄŸil gerÃ§ek tÃ¼m kadro cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±

ATV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz' dizisinde Alparslan karakterini canlandÄ±ran Yunus Emre YÄ±ldÄ±rÄ±mer, 3 yÄ±ldÄ±r kanser tedavisi gÃ¶ren babasÄ±nÄ± sonsuzluÄŸa uÄŸurladÄ±.


Cenaze tÃ¶reninde yanyanaydÄ±lar onlarÄ± Ã¶lÃ¼m bile barÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±

AyÅŸe ErsayÄ±n cenaze tÃ¶renine katÄ±lan ve aralarÄ±ndaki gerilim nedeniyle konuÅŸmayan BÃ¼lent Ersoy ile Ajda Pekkan bir araya gelmemek iÃ§in akla karayÄ± seÃ§ti.