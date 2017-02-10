Farah Zeynep Abdulah ile Caner Cindoruk'un aÅŸkÄ±na onay geldi

'MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±l' dizisinin gÃ¼zel oyuncusu Farah Zeynep Abdulah ile Caner Cindoruk'un aÅŸkÄ±na Cindoruk'un annesi MÃ¼ÅŸerref Cindoruk'tan onay geldi.

MuhteÅŸem YüzyÄ±l Kösem'in 'Farya'sÄ± Farah Zeynep Abdullah 3 yÄ±llÄ±k sevgilisi, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki'den bir süre önce ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Farah Zeynep Abdullah dizide 'Silahtar Mustafa PaÅŸa'yÄ± canlandÄ±ran Caner Cindoruk ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Sevgililer Instagram'dan fotoÄŸraf paylaÅŸarak aÅŸklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Caner Cindoruk, Instagram'dan sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. FotoÄŸrafÄ±n altÄ±na Cindoruk'un annesi, MüÅŸerref Cindoruk "sizi seviyorum" diyerek ikilinin aÅŸkÄ±na desteÄŸini eÅŸe dosta gösterdi.

Ä°ÅŸte Caner Cindoruk'un annesinden Farah-Caner iliÅŸkisini onaylayan yorum: