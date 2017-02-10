Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/02/2017 14:20

Ebru GÃ¼ndeÅŸ zor gÃ¼nleri geride bÄ±raktÄ± iÅŸte son hali


ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab ile evli olan ÅŸarkÄ±cÄ± Ebru GÃ¼ndeÅŸ'in artÄ±k yÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Kara günlerden geçen ÅŸarkÄ±cÄ± Ebru GündeÅŸ'in uzun bir aradan sonra yüzünün güldüÄŸü görüldü. ABD'de tutuklulu bulunan Reza Zerrab ile evliliÄŸi süren GündeÅŸ, bir ara boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±; ancak kararÄ±ndan vazgeçti. Ebru GündeÅŸ'in ABD'de tutuklu bulunan eÅŸinden dolayÄ± kara günler geçirmesinin ardÄ±ndan Instagram'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla yüzünün güldüÄŸü görüldü. GündeÅŸ'in takipçileri de fotoÄŸrafa beÄŸeniler yaÄŸdÄ±rdÄ±.

Ä°ÅŸte Ebru GündeÅŸ'in o paylaÅŸÄ±mÄ±:

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