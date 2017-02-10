Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Erdi Ãœnver kimdir

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bu yÄ±l Ã§ok konuÅŸulan isimlerinden biri olan Erdi Ãœnver'in hayatÄ±na dair detaylar haberimizde

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±ndaki Erdi Ünver tavÄ±rlarÄ± ile dikkat çekmeye devam ediyor. Survivor 2017'nin dikkat çekici ismi Erdi Ünver'in yarÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk günden itibaren hayran kitlesi katlanarak büyümeye devam ediyor. Erdi Ünver hakkÄ±nda merak edilen sorularÄ±n yanÄ±tlarÄ±nÄ± sizler için derledik...

ERDÄ° ÜNVER KÄ°MDÄ°R?

Göz6 yarÄ±ÅŸmasÄ±yla tanÄ±nan ve yarÄ±ÅŸmanÄ±n ÅŸampiyonu olarak Survivor biletini alan Erdi Ünver, 1988 yÄ±lÄ±nda doÄŸdu. Ä°stanbul BayrampaÅŸa’da yaÅŸayan Erdi Ünver, KÄ±rklareli’li olup aslen BoÅŸnaktÄ±r. Sabit Büyükbayrak Lisesi’nden Mezun olmuÅŸtur. Amatör olarak futbol oynamaktadÄ±r. AsÄ±l hayali futbolcu menajeri olmaktÄ±r.

Erdi Ünver, psikoloji, iletiÅŸim ve fiziksel performans karmasÄ± olarak tanÄ±nmladÄ±ÄŸÄ± Survivor’da ÅŸampiyonluk hedefliyor.