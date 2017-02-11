Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/02/2017 08:22

Hadise yeni aÅŸklara yelken aÃ§tÄ±


O Ses TÃ¼rkiye'nin gÃ¼zel jÃ¼ri Ã¼yesi Hadise, sevgilisiyle objektiflere yakalandÄ±.

Güzeller güzeli ÅŸarkÄ±cÄ± Hadise, gecelerde erkek arkadaÅŸÄ±yla yakalandÄ±. Ä°kilinin samimiyeti dikkatlerden kaçmadÄ±. Hadise, önceki akÅŸam gizemli erkek arkadaÅŸÄ±yla Ä°stanbul turundaydÄ±. Ä°lk olarak Etiler'de bir mekana giden ikili, görüntü vermemek için yemek sonrasÄ± mekanÄ± farklÄ± kapÄ±lardan terk etti. Ä°kilinin sonraki duraÄŸÄ± ise Bebek oldu. Hadise ve arkadaÅŸÄ±, 1 saat aradan sonra Bebek'te buluÅŸtu. Gizemli arkadaÅŸ, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± heyecanlÄ± bir ÅŸekilde karÅŸÄ±layÄ±p öpücüÄŸe boÄŸdu. Ä°kili, oradan da sabaha karÅŸÄ± yine ayrÄ± ayrÄ± çÄ±ktÄ±.

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