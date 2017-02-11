Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/02/2017 08:32

Pilates yaparken kendini Paris'te buldu


Ebru ÅžallÄ±, pilates videolarÄ±na bir yenisini ekledi. Ancak bu seferki diÄŸerlerinden farklÄ±. Fransa'ya ziyaret eden ÅžallÄ±, Eyfel Kulesi Ã¶nÃ¼nde pilates yaptÄ±. '

Manken Ebru ÅžallÄ±, Fransa'nÄ±n ünlü Eyfel Kulesi'nde herkes gibi fotoÄŸraf çekilmek yerine pilates yaptÄ±. O anlarÄ± videoya çeken ÅžallÄ±, Instagram'dan paylaÅŸmayÄ± da ihmal etmedi. Düzgün fiziÄŸiyle konuÅŸulan ve fitliÄŸini pilatese borçlu olan Ebru ÅžallÄ±, dur durak bilmeden spor yapmaya devam ediyor. ÅžallÄ±, Fransa'nÄ±n ünlü Eyfel Kulesi'nde herkes gibi fotoÄŸraf çekilmek yerine, pilates yaptÄ±, herkesi kendine hayran bÄ±raktÄ±.

Ä°ÅŸte o fotoÄŸraf: 

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