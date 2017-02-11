Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/02/2017 09:02

HayranlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraf isteÄŸini geri Ã§evirdi yerel halk ayaÄŸa kalktÄ±


'Cesur ve GÃ¼zel' dizisinin setinde hayranlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraf isteklerine karÅŸÄ± gelen ve karavanÄ±na Ã§ekilen Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n, yerel halkÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±.

AkÅŸam'Ä±n haberine göre 'Cesur ve Güzel' dizisinin setinde Tuba Büyüküstün krizi yaÅŸanÄ±yor. KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ ile Tuba Büyüküstün'ün baÅŸrollerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dizisinin çekim mekânÄ± olan BayramoÄŸlu, genç fanlarÄ±n akÄ±mÄ±na uÄŸruyor. Fanatikler iki gözde oyuncuyla fotoÄŸraf çekebilmek için saatlerce çekim alanÄ±nda bekliyor. KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ, sevenlerini kÄ±rmayÄ±p tek tek fotoÄŸraf çektirirken eÅŸi Onur Saylak'la boÅŸanma arifesinde olan Büyüküstün ise hayranlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraf çektirme isteÄŸini geri çeviriyor. Sette sahnesi bitince direk karavanÄ±na geçtiÄŸi söylenen oyuncunun, bir sonraki sahne çekimine kadar kendisine tahsis edilen karavandan çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± söyleniyor.

 

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