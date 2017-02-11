Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/02/2017 09:42

Ä°rem Derici rengini gizledi 14 Åžubat'ta giyeceÄŸi kÄ±yafeti paylaÅŸtÄ±


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°rem Derici, sevgililer gÃ¼nÃ¼nde vereceÄŸi konserde giyeceÄŸi kÄ±yafet iÃ§in provalara devam ederken, fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°rem Derici, 14 Åžubat'ta sahne alacaÄŸÄ± kÄ±yafetin provalarÄ±na tam gaz devam ediyor. Derici provada çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Ä°rem Derici, modacÄ± Semih DoÄŸruer'e diktirdiÄŸi elbiseyi prova ederken fotoÄŸrafÄ±nÄ± çektirdi. FotoÄŸrafÄ± siyah beyaz olarak Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Ä°rem Derici, fotoÄŸrafÄ±na "Semih DoÄŸruer'le 14 ÅŸubat konser provalarÄ± tam gaz... Rengimiz gizli." notunu ekledi.

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