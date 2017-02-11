Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/02/2017 10:22

Ä°ki Ã§ocuk annesi fiziÄŸiyle moda haftasÄ±nda Ã§ok konuÅŸulacak


New York moda haftasÄ±nda Hakan Akkaya'da "Freedoom" adlÄ± koleksiyonuyla katÄ±ldÄ±. Geceye iki Ã§ocuk annesi olan Ã‡aÄŸla Åžikel fiziÄŸiyle damgasÄ±nÄ± vurdu.

Victoria Beckham, Anna Sui, Alexander Wang, Tommy Hilfiger, Ralph Laurent, Vera Wang" gibi dünya devlerinin yanÄ±nda Türk modacÄ±sÄ± Hakan Akkaya da yer alarak göÄŸüsleri kabarttÄ±. Akkaya'nÄ±n defilesi geceye damga vurdu. Hakan Akkaya'nÄ±n New York Fashion Week'de "Freedom- Özgürlük" adÄ±nÄ± verdiÄŸi defilesinde ünlü top modeller ÇaÄŸla ÅžÄ±kel, Özge Ulusoy, Didem Soydan ve yabancÄ± ünlü top modeller podyuma çÄ±ktÄ±. Hakan Akkaya defilesine çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± mankenlerden ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'e Instagram hesabÄ±ndan övgüler yaÄŸdÄ±rdÄ±. ÅžÄ±kel'e bir övgü de ÅŸarkÄ±cÄ± Metin Arolat'dan geldi.

Ä°ÅŸte Hakan Akkaya'dan ÇaÄŸla Åžikel paylaÅŸÄ±mÄ±:

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