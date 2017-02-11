ÃœnlÃ¼ tÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Nuri SesigÃ¼zel'den kÃ¶tÃ¼ haber

TÃ¼rk Halk mÃ¼ziÄŸinin Ã¶nemli seslerinden Nuri SesigÃ¼zel Ã¼Ã§ kez bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± ameliyatÄ± geÃ§irdikten sonra yataÄŸÄ±ndan kalkamaz oldu.

Sanat dünyasÄ±ndan duyurduÄŸu hastalÄ±k haberleriyle dikkat çeken ses sanatçÄ±sÄ± Onur Akay, bu sefer Instagram hesabÄ±ndan Nuri Sesigüzel'in saÄŸlÄ±k durumu ile ilgili kötü haber verdi. SanatçÄ±nÄ±n bir sene önce üç kez bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± ameliyatÄ± olmasÄ±na raÄŸmen bir türlü iyi olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazan Akay, Sesigüzel'in fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak artÄ±k yürüyemediÄŸini yazdÄ±. Sesigüzel'in hayranlarÄ±nÄ± üzen Onur Akay, "Nuri Sesigüzel'in maalesef saÄŸlÄ±k durumu iyi deÄŸil ve acÄ± içinde. Geçen sene kÄ±sa aralÄ±klarla üç kez bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± ameliyatÄ± olan deÄŸerli sanatçÄ±mÄ±z iyileÅŸemedi. Evinde yataktan dahi zor kalkabilen Sesigüzel, yürüyemiyor ve hareket etme zorluÄŸu çekiyor. Doktorunun önerisi ile yeni tetkikler geçirecek olan sanatçÄ±mÄ±za, acil ÅŸifalar diliyorum" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅŸte Onur Akay'Ä±n Sesigüzel hakkÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mÄ±: