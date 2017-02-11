Ã‡aÄŸla'nÄ±n Hakan Akkaya'ya hediye ettiÄŸi o fotoÄŸraf olay oldu

New York moda haftasÄ±na Hakan Akkaya'nÄ±n defilesinde kÄ±yafet giyen Ã‡aÄŸla Åžikel'in teÅŸekkÃ¼r fotoÄŸrafÄ± sosyal medyada Ã§ok konuÅŸuldu.
New York moda haftasÄ±na Hakan Akkaya'nÄ±n defilesi damga vurdu. 2 çocuk annesi ÅžÄ±kel muhteÅŸem fiziÄŸiyle büyüledi.ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in sosyal medyada dolaÅŸan bu fotoÄŸrafÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. FotoÄŸrafÄ± görenler ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in biriyle öpüÅŸtüÄŸünü düÅŸündü. Oysa fotoÄŸraf New York'ta düzenlenen defilede yürüyen ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'i Hakan Akkaya'nÄ±n tebrik ettiÄŸi sÄ±rada çekilmiÅŸti.
Ä°ÅŸte ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in o fotoÄŸrafÄ±: