Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/02/2017 18:20

Ã‡aÄŸla'nÄ±n Hakan Akkaya'ya hediye ettiÄŸi o fotoÄŸraf olay oldu


New York moda haftasÄ±na Hakan Akkaya'nÄ±n defilesinde kÄ±yafet giyen Ã‡aÄŸla Åžikel'in teÅŸekkÃ¼r fotoÄŸrafÄ± sosyal medyada Ã§ok konuÅŸuldu.

New York moda haftasÄ±na Hakan Akkaya'nÄ±n defilesi damga vurdu. 2 çocuk annesi ÅžÄ±kel muhteÅŸem fiziÄŸiyle büyüledi.ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in sosyal medyada dolaÅŸan bu fotoÄŸrafÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. FotoÄŸrafÄ± görenler ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in biriyle öpüÅŸtüÄŸünü düÅŸündü. Oysa fotoÄŸraf New York'ta düzenlenen defilede yürüyen ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'i Hakan Akkaya'nÄ±n tebrik ettiÄŸi sÄ±rada çekilmiÅŸti.

Ä°ÅŸte ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in o fotoÄŸrafÄ±:

 

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