HenÃ¼z 48 yaÅŸÄ±ndaydÄ± sanat camiasÄ±nÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã§ok Ã¼zdÃ¼

Antalya Devlet Opera ve Balesi BaÅŸkemancÄ±sÄ± 48 yaÅŸÄ±ndaki Nedime Zeynep IÅŸÄ±k akciÄŸer kanserinden tedavi olmasÄ±na raÄŸmen hayata veda etti.

ANTDOB OrkestrasÄ± BaÅŸkemancÄ±sÄ± Nedime Zeynep IÅŸÄ±k için ilk tören HaÅŸim Ä°ÅŸcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde düzenlendi. Geçen perÅŸembe tedavi gördüÄŸü hastanede akciÄŸer kanserinden yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren IÅŸÄ±k için düzenlenen törene, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada, ANTDOB Müdürü Sibel KÄ±zÄ±lateÅŸ, annesi AyÅŸe Ediz, arkadaÅŸlarÄ± ve sanat çevresinden çok sayÄ±da insan katÄ±ldÄ±. Sahneye getirilen IÅŸÄ±k'Ä±n Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutu yanÄ±na fotoÄŸrafÄ± ve kemanÄ± konuldu. Senfoni orkestrasÄ±nÄ±n mini konser verdiÄŸi sahnede, boÅŸ bÄ±rakÄ±lan baÅŸkemancÄ± sandalyesine karanfil bÄ±rakÄ±ldÄ±. IÅŸÄ±k'la ilgili kÄ±sa filmin izlendiÄŸi törende, sevenleri anÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±. Buradaki tören, sahne arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Nedime Zeynep IÅŸÄ±k'Ä±n tabutunun üzerine karanfil bÄ±rakmasÄ±yla sona erdi. Nedime Zeynep IÅŸÄ±k için ikinci tören AltÄ±nkum HacÄ± SÄ±rrÄ± KÄ±rÄ±mlÄ±oÄŸlu Camii'nde düzenlendi. Buradaki törene Kültür ve Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hüseyin Yayman ve IÅŸÄ±k'Ä±n doktoru Prof. Dr. Mustafa ÖzdoÄŸan da katÄ±ldÄ±. IÅŸÄ±k'Ä±n cenazesi, öÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan namaz sonrasÄ± HisarçandÄ±r MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi. Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yayman, anne AyÅŸe Ediz'e baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyerek, "BakanÄ±mÄ±z sayÄ±n Nabi AvcÄ±, BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n çaÄŸÄ±rmasÄ± üzerine elinde olmayan sebeplerle gelemedi. BaÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. AcÄ±nÄ±z acÄ±mÄ±zdÄ±r" dedi.