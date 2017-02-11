Ebru GÃ¼ndeÅŸ'in o halini gÃ¶renler ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemedi

Ebru GÃ¼ndeÅŸ'in eÅŸiyle barÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra kilo aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Ebru GündeÅŸ önceki gün Etiler'deydi. Derya AyaydÄ±n ve Mesude ÖztanÄ±k'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu dostlarÄ±yla yemek yiyen ÅŸarkÄ±cÄ±, çÄ±kÄ±ÅŸta objektiflere takÄ±ldÄ±. Muhabirlere el sallayan ve neÅŸeli haliyle dikkat çeken GündeÅŸ'in kilo aldÄ±ÄŸÄ± gözlendi. Nisan ayÄ±nda yeni albümünü çÄ±karacak GündeÅŸ'in önümüzdeki günlerde eÅŸi Reza Zarrab'Ä± ziyaret etmek için ABD'ye gitmesi bekleniyor.

Ä°ÅŸte Ebru GündeÅŸ'in son hali: