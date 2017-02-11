Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/02/2017 19:15

Ebru GÃ¼ndeÅŸ'in o halini gÃ¶renler ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemedi


Ebru GÃ¼ndeÅŸ'in eÅŸiyle barÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra kilo aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Ebru GündeÅŸ önceki gün Etiler'deydi. Derya AyaydÄ±n ve Mesude ÖztanÄ±k'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu dostlarÄ±yla yemek yiyen ÅŸarkÄ±cÄ±, çÄ±kÄ±ÅŸta objektiflere takÄ±ldÄ±. Muhabirlere el sallayan ve neÅŸeli haliyle dikkat çeken GündeÅŸ'in kilo aldÄ±ÄŸÄ± gözlendi. Nisan ayÄ±nda yeni albümünü çÄ±karacak GündeÅŸ'in önümüzdeki günlerde eÅŸi Reza Zarrab'Ä± ziyaret etmek için ABD'ye gitmesi bekleniyor.

Ä°ÅŸte Ebru GündeÅŸ'in son hali: 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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