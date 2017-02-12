Aleyna Tilki Demet abla diye baÅŸladÄ± devamÄ± herkesi ÅŸok etti

GeÃ§tiÄŸimiz hafta Aleyna Tilki ve Demet AkalÄ±n arasÄ±nda yaÅŸanan krizin ardÄ±ndan genÃ§ popÃ§u Tilki, AkalÄ±n hakkÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtan bir aÃ§Ä±klamada bulundu

HaftalardÄ±r Demet AkalÄ±n ile gerginlik yaÅŸayan Aleyna Tilki, bu sefer buzlarÄ± eriten bir yorum yaptÄ±. "Demet Abla üstadÄ±mÄ±z. O benim idolüm." diyen Aleyna, "Her ÅŸeyi en iyi o bilir" dedi.

HaftalardÄ±r Demet AkalÄ±n ile gerginlik yaÅŸayan Aleyna Tilki, bu sefer buzlarÄ± eriten bir yorum yaptÄ±. "Demet Abla üstadÄ±mÄ±z. O benim idolüm." diyen Aleyna, "Her ÅŸeyi en iyi o bilir" dedi.Genç ÅŸarkÄ±cÄ± Aleyna Tilki'nin Demet AkalÄ±n yorumuyla, haftalardÄ±r süregelen tartÄ±ÅŸmalara son nokta koyuldu. Ancak bazÄ± takipçileri Aleyna Tilki'nin yorumlarÄ±nÄ± iÄŸneleyici buldu.

ÅžARKISINA TAHAMMÜL EDEMEYÄ°NCE CEVAP VERMÄ°ÅžTÄ°

Aleyna Tilki cevap olarak "Kendi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na güvenen, baÅŸkasÄ±nÄ±n parlamasÄ±ndan rahatsÄ±z olmaz!" diyerek AkalÄ±n'a üstü kapalÄ± olarak gönderme yapmÄ±ÅŸtÄ±.

"DEMET ABLA HAKLI"

Son günlerde yaÅŸananlarla ilgili olarak Tilki, "Demet Abla üstadÄ±mÄ±z. O benim idolüm. Kliplerine ve ÅŸarkÄ±larÄ±na bayÄ±lÄ±yorum. Galiba yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±m. Bana küseceÄŸine de inanmÄ±yorum. Demet Abla haklÄ±, her ÅŸeyi en iyi o bilir. Sesine dayanamÄ±yorum derken müziÄŸin sesini fazla açmÄ±ÅŸtÄ±r" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

BUZLAR ERÄ°DÄ° MÄ°?

HayranlarÄ±n bu yorumlarla kafasÄ± karÄ±ÅŸtÄ±. Sosyal medyadan iÄŸneliyici yorumlarÄ±yla bilinen Aleyna Tilki'nin, bu yorumuyla üstü kapalÄ± gönderme yapabileceÄŸi iddia edildi. BazÄ±larÄ± ise buzlarÄ±n tamamen eridiÄŸini düÅŸünüyor.