Poyraz Karayel dizisi ekrana veda ediyor iÅŸte final tarihi

Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel, 1 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ ekrana gelecek son bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle izleyicisine veda ediyor

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Limon Film'in üstlendiÄŸi; baÅŸrollerinde Ä°lker Kaleli, Burçin TerzioÄŸlu ve Musa Uzunlar'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayelfinal yapÄ±yor. Bu yÄ±l üçüncü sezonu çekilen Kanal D ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸan dizinin, 1 Mart ÇarÅŸamba günü yayÄ±nlanacak olan 82. bölümüyle ekrana veda edecek. Dizinin senaristi Ethem ÖzÄ±ÅŸÄ±k, soyal medya hesaplarÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla final haberini duyurdu. ÖzÄ±ÅŸÄ±k, Twitter hesabÄ±ndan "Bitiyoruz albayÄ±m..." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±rken, instagram hesabÄ±ndan da "Son Hikaye ToplantÄ±sÄ± HatÄ±rasÄ±..." notuyla bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.

Poyraz Karayel dizisinin senaristi Ethem ÖzÄ±ÅŸÄ±k'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±;