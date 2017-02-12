BurÃ§in TerzioÄŸlu'ndan Ä°lker Kaleli itirafÄ±

Poyraz Karayel dizisinin baÅŸrol oyuncusu BurÃ§in TerzioÄŸlu, kendisine yÃ¶neltilen aÅŸk sorusuna verdiÄŸi cevapla duygulandÄ±rdÄ±

Burçin TerzioÄŸlu ile sevgilisi Ä°lker Kaleli’nin aÅŸkÄ± 3’üncü yÄ±lÄ±nÄ± doldurdu. Burçin TerzioÄŸlu “Sizce aÅŸk nedir?” sorusuna ÅŸu cevabÄ± vermiÅŸ:

“AÅŸk hayata tutunma ÅŸekli, yaÅŸama biçimi, güzel bir hormon. Ä°lker her ÅŸeyi paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m, yanÄ±nda nefes alabildiÄŸim, yenilendiÄŸim, mutlu olduÄŸum hayat arkadaÅŸÄ±m.”

Her yÄ±l geleneksel olarak düzenlenen Sevgililer Günü'nün sembol ünlü çifti anketi bu yÄ±l da yapÄ±ldÄ±. Anketin sonucunda birinci olan çift Burçin TerzioÄŸlu - Ä°lker Kaleli çifti oldu.