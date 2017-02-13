Ana Sayfa | MAGAZİN 13/02/2017 08:12

Demet Akalın'dan bomba açıklama, Aferin Aleyna'ya ben de onu seviyorum

demet akalın ve aleyna tilki

Ünlü popçu Demet Akalın kendisine yönelik “İdolümdür, çok seviyorum” diyen genç yetenek Aleyna Tilki'ye 'Ben de onu seviyorum' dedi ve ikili arasındaki buzlar eridi

Demet Akalın, önceki gün eşi Okan Kurt ve yakın arkadaşı Berkay’la Kuruçeşme’deydi. Fahham adlı mekânda kahvaltı yapan Akalın, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, bir süredir polemik yaşadığı Aleyna Tilki’nin basına verdiği son röportajda “Demet Akalın benim idolümdür, kendisini çok seviyorum” dediği hatırlatılınca şöyle konuştu: “Aferin Aleyna’ya. Küs kalmak güzel bir şey değil. Ne güzel işte. Ben de onu seviyorum.” 

Demet Akalın, Instagram canlı yayınında Aleyna Tilki için “Bu kızın sesine dayanamıyorum” demiş, Tilki de “Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz” mesajını paylaşmıştı.

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