Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/02/2017 08:59

Survivor'da sular durulmuyor Eser West ve Ä°lhan MansÄ±z birbirine girdi

Eser ve Ä°lhan MansÄ±z kavga

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda dÃ¼n dokunulmazlÄ±k oyunu sÄ±rasÄ±nda Eser West ve Ä°lhan MansÄ±z arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

'Survivor 2017' yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n dün yayÄ±nlanan bölümünde; parkuru Ä°lhan MansÄ±z'dan önce bitiren Eser West, sevincini ünlüler takÄ±mÄ±nÄ±n bench'ine doÄŸru yaptÄ±.Bu duruma sinirlenen Ä°lhan MansÄ±z, "EfendiliÄŸini bil, adam ol. Oyunu al, adam gibi git yerine. Bu bench'e konuÅŸma" sözleriyle, rakibini uyardÄ±. Gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Eser ise "AlakasÄ± yok. Sen de konuÅŸuyorsun. Åžimdi konuÅŸmamÄ±za gerek yok" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.HaftanÄ±n ikinci dokunulmazlÄ±k oyununu da kaybeden gönüllülerde toplam 5 kiÅŸi elenme adayÄ± oldu.

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Åžeyma SubaÅŸÄ± sosyal medyadan aÃ§Ä±kladÄ± o site ile sevgilisine rakip mi olacak

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