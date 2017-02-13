Serdar OrtaÃ§ hastalÄ±ÄŸÄ±yla ilgili son durumu aÃ§Ä±kladÄ±

2 sene Ã¶nce MS teÅŸhisi konan Serdar OrtaÃ§, uzun sÃ¼ren tedavisinin ardÄ±ndan hayranlarÄ±na sevindirici haberi verdi.

2014 yÄ±lÄ±nda hastalÄ±ÄŸa yakalanarak yataklara düÅŸen Serdar Ortaç, ayaklanmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ ancak doktor gözetiminde yaÅŸamÄ±na devam etmiÅŸti. Önceki gece eÅŸi Chloe Loughnan ile yemek yiyen Serdar Ortaç, ayak üstü gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. YakÄ±n zamanda ABD turnesine çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, "Chloe'nin de orada iÅŸleri var. Bu kez beraberiz" dedi. MS hastalÄ±ÄŸÄ± için geçen gün MR çekildiÄŸini aktaran Ortaç, " Yeni bir arÄ±za yok. Sonuçlar temiz çÄ±ktÄ±. HastalÄ±ÄŸÄ± atlattÄ±m" diyerek hayranlarÄ±nÄ± sevindirdi.