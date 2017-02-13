Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/02/2017 09:47

Serdar OrtaÃ§ hastalÄ±ÄŸÄ±yla ilgili son durumu aÃ§Ä±kladÄ±


2 sene Ã¶nce MS teÅŸhisi konan Serdar OrtaÃ§, uzun sÃ¼ren tedavisinin ardÄ±ndan hayranlarÄ±na sevindirici haberi verdi.

2014 yÄ±lÄ±nda hastalÄ±ÄŸa yakalanarak yataklara düÅŸen Serdar Ortaç, ayaklanmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ ancak doktor gözetiminde yaÅŸamÄ±na devam etmiÅŸti. Önceki gece eÅŸi Chloe Loughnan ile yemek yiyen Serdar Ortaç, ayak üstü gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. YakÄ±n zamanda ABD turnesine çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, "Chloe'nin de orada iÅŸleri var. Bu kez beraberiz" dedi. MS hastalÄ±ÄŸÄ± için geçen gün MR çekildiÄŸini aktaran Ortaç, " Yeni bir arÄ±za yok. Sonuçlar temiz çÄ±ktÄ±. HastalÄ±ÄŸÄ± atlattÄ±m" diyerek hayranlarÄ±nÄ± sevindirdi.

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Åžeyma SubaÅŸÄ± sosyal medyadan aÃ§Ä±kladÄ± o site ile sevgilisine rakip mi olacak

Åžeyma SubaÅŸÄ±, sevgilisi Acun IlÄ±calÄ±'ya meydan okumaya kararlÄ±. Sosyal medya hesabÄ±ndan yeni bir site kurma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan SubaÅŸÄ±, kendisiyle ilgili her ÅŸeyin bu sitede bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.


Nergis Kumbasar'dan kÄ±zÄ± Yasmin Erbil hakkÄ±nda ÅŸok aÃ§Ä±klama

Sosyal medyada fotoÄŸraflarÄ±yla sÄ±kÃ§a konuÅŸulan Yasmin Erbil iÃ§in annesi Nergis Kumbasar aÃ§Ä±klamada bulundu.


Ä°rem Derici ahÄ±r gibi dedi kanserli Ã§ocuklarÄ±n ailesi isyan etti

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°rem Derici, Almanya'da kanserli Ã§ocuklar iÃ§in dÃ¼zenlenecek olan konser iÃ§in mekanÄ± beÄŸenmeyince sahne almaktan vazgeÃ§mesi bÃ¼yÃ¼k tepki aldÄ±.