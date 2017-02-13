Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/02/2017 10:07

Ä°rem Derici ahÄ±r gibi dedi kanserli Ã§ocuklarÄ±n ailesi isyan etti


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°rem Derici, Almanya'da kanserli Ã§ocuklar iÃ§in dÃ¼zenlenecek olan konser iÃ§in mekanÄ± beÄŸenmeyince sahne almaktan vazgeÃ§mesi bÃ¼yÃ¼k tepki aldÄ±.

Frankfurt'taki SV Wiesbaden 07 Spor Kulübü ve kanserli çocuklar yararÄ±na Eleganz Festsaal Mainz adlÄ± mekanda düzenlenen gecede sahne almasÄ± beklenen ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n konserini iptal ettiÄŸini son anda öÄŸrenen kulüp yetkilileri ve davetliler, büyük hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±.Menajeri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla organizatörlere "BurayÄ± beÄŸenmedim, ahÄ±r gibi yerde sahneye çÄ±kamam" dediÄŸi öne sürülen Derici'yi bekleyen mekandaki yaklaÅŸÄ±k 400 kiÅŸi ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± Ä±slÄ±klarla protesto etti. Gecede sahne almak için 15 bin 500 euro'luk (60 bin lira) ücreti peÅŸin alan Derici, daha sonra ise Scala Night Club'da konser verdi. Derici'nin sahneye çÄ±kmamasÄ±ndan dolayÄ± davetlilere 25 euro'luk (100 lira) bilet ücretleri iade edilirken geceye baÅŸka müzisyenlerle devam edildi.

 

 

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