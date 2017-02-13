Nergis Kumbasar'dan kÄ±zÄ± Yasmin Erbil hakkÄ±nda ÅŸok aÃ§Ä±klama

Sosyal medyada fotoÄŸraflarÄ±yla sÄ±kÃ§a konuÅŸulan Yasmin Erbil iÃ§in annesi Nergis Kumbasar aÃ§Ä±klamada bulundu.

Mehmet Ali Erbil ile evliliÄŸinden kÄ±zÄ± Yasmin Erbil hakkÄ±nda konuÅŸan Nergis Kumbasar, Ä°ngiltere'ye eÄŸitim almaya giden kÄ±zÄ±na özlemini dile getirdi. "EÄŸitim zamanÄ± ayrÄ±ldÄ±k, yine buluÅŸacaÄŸÄ±z." diyen Kumbasar, "Daha yeni yanÄ±ndan geldim ama uçaÄŸa biner binmez boÅŸluÄŸunu hissettim. Allah böyle ayrÄ±lÄ±klar versin. Bunlar güzel ÅŸeyler" ifadelerini kullandÄ±.Sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflar ile olay yaratan Yasmin'in sosyal medyada gördüÄŸü ilgiden memnun olduÄŸunu söyleyen sanatçÄ±, "Yasmin'in kendine has bir Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± var. Bu inkar edilemez. Buna yapacak bir ÅŸey yok. YeteneÄŸi de var. Åžimdi oyunculuk eÄŸitimi alacak. DöndüÄŸünde de ne yapmak istediÄŸine kendisi karar verecek" dedi.Yasmin Erbil'in sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan para kazandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yalanlayan Nergis Kumbasar, "Kesinlikle öyle bir ÅŸey yok. Çok teklif geldi ama kabul etmedi. Para kazanmÄ±yor. Sosyal medyayÄ± sadece kendi keyfi için kullanÄ±yor" dedi.