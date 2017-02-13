Åžeyma SubaÅŸÄ± sosyal medyadan aÃ§Ä±kladÄ± o site ile sevgilisine rakip mi olacak

Åžeyma SubaÅŸÄ±, sevgilisi Acun IlÄ±calÄ±'ya meydan okumaya kararlÄ±. Sosyal medya hesabÄ±ndan yeni bir site kurma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan SubaÅŸÄ±, kendisiyle ilgili her ÅŸeyin bu sitede bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.
TV8 kanalÄ±nÄ±n sahibi Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sevgilisi modacÄ± Åžeyma SubaÅŸÄ±, ÅŸu sÄ±ralar yeni bir internet sitesi yapmanÄ±n heycanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor. SubaÅŸÄ±, Instagram hesabÄ±ndan, yeni açÄ±lacak sitesinin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±. AkÄ±llara "Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sitesine rakip mi olacak" sorusu geldi.
Ä°ÅŸte Åžeyma SubaÅŸÄ±'nÄ±n o paylaÅŸÄ±mÄ±: