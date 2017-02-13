Zafer AlgÃ¶z'den Åžahan GÃ¶kbakar'Ä± kÄ±zdÄ±racak sÃ¶zler

ÃœnlÃ¼ komedyen Åžahan GÃ¶kbakar'Ä±n fenomen film serisi olan Recep Ä°vedik'e, usta oyuncu Zafer AlgÃ¶z'den sert eleÅŸtiri geldi. AlgÃ¶z, "Åžahan'dan teklif gelse ben Recep Ä°vedik'te oynamam, benim ilgimi Ã§ekmiyor" dedi.

Star TV'de yayÄ±nlanan Duymayan KalmasÄ±n programÄ±na konuk olan Zafer Algöz, set ve sahne anÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± kitabÄ± 'HaÅŸÄ±rt DÄ± Bilekbord'u tanÄ±ttÄ±. Cem YÄ±lmaz filmlerinin deÄŸiÅŸmez oyuncularÄ±ndan olan Zafer Algöz, Cem YÄ±lmaz'Ä±n en önemli rakibi Åžahan Gökbakar'Ä± kÄ±zdÄ±racak sözlere imza attÄ±.Hem kitabÄ± hem de yeni projeleriyle ilgili açÄ±klamalarda bulunan Zafer Algöz, "Recep Ä°vedik'te oynasan Cem YÄ±lmaz sana bozulur muydu?"sorusuna bomba bir cevap verdi:"Recep Ä°vedik'te oynasam, Cem bana bozulmaz. Bizim ayrÄ± ayrÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z projelerde var. Ama teklif gelse ben Recep Ä°vedik'te oynamam zaten. Ä°sterse giÅŸede 17 milyon yapsÄ±n, benim ilgimi çekmiyor."