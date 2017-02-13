Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 13/02/2017 13:15

GÃ¼lben Ergen sinirine yenik dÃ¼ÅŸtÃ¼ o paylaÅŸÄ±mÄ±yla ateÅŸ pÃ¼skÃ¼rdÃ¼


GÃ¼lben Ergen, kendisiyle uÄŸraÅŸmak iÃ§in fake hesap aÃ§an Instagram kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ± mimledi, hesabÄ±ndan "HiÃ§ Ã¼ÅŸenmeyip, bÃ¶yle yÃ¼zsÃ¼z hesaplar aÃ§Ä±p, zehir akÄ±tan, boÅŸ gezenin boÅŸ kalfasÄ±, kimliksiz zavallÄ±lara iyi geceler olsun." notuyla paylaÅŸtÄ±.

Gülben Ergen, Instagram'da kendisine sataÅŸan bir fake hesabÄ±n ekran alÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± alÄ±p Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Ergen'in o paylaÅŸÄ±mÄ±:


"Hiç üÅŸenmeyip, böyle yüzsüz hesaplar açÄ±p, zehir akÄ±tan, boÅŸ gezenin boÅŸ kalfasÄ±, kimliksiz zavallÄ±lara iyi geceler olsun."

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